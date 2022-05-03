Ростов-на-Дону, 3 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Военно-полевые казачьи сборы, участники которых совершили семикилометровый марш-бросок, состоялись в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland, ru Донские казаки и кадеты

Участие в XV военно-полевых казачьих сборах приняли казаки Донецкого казачьего округа, женщины-казачки, кадеты, школьники. На ратную службу их благословили в храме Святой Троицы.

Donland, ru Конная дружина

В рамках сбора было продемонстрировано мастерство в преодолении бездорожья, состоялись военно-спортивная игра «Русичи» и конкурс песни «Душа народа моего», мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой.

Завершением военно-полевых сборов стала полевая кухня. Участники смогли отведать солдатскую кашу и выпить горячего чая.