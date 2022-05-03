Рига, , 08:39 — REGNUM Комиссия рынка финансов и капитала отказалась выдать спецразрешение компании Latvijas Gāze для оплаты российского газа рублями, сообщил представитель регулятора агентству Leta.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В соответствии с общей позицией Еврокомиссии получение российского газа сейчас возможно, если это будет сделано в рамках существующих договоров и их условий. Другие возможности в настоящее время не рассматриваются», — объяснил представитель регулятора.

В КРФК подчеркнули, что соблюдение санкций является индивидуальной ответственностью каждой отдельной компании, а попытки обойти ограничения могут негативно сказаться на дальнейшей деятельности предприятия. Кроме того, за это может грозить уголовная ответственность.