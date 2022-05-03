Ростов-на-Дону, , 08:38 — REGNUM В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне фронтовику Родиону Шутенкову вручили знак «За ратную службу». Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Родион Степанович Шутенков Rostov-gorod.ru

Родин Степанович в 2021 году отметил вековой юбилей. В годы военного лихолетья он прошёл боевой путь от Сталинграда до Севастополя. Принимал участие в Сталинградской битве и освобождении Крыма, сражался на Миус-фронте. День Победы фронтовик встретил вместе с боевыми товарищами в Кенигсберге.

Знак «За ратную службу» Rostov-gorod.ru

В 2021 году Родин Шутенков лично встречал гостей своей персональной выставки. В выставочном зале областного отделения «Союза художников России» были собраны десятки работ ветерана Великой Отечественной войны, художника и поэта.

В мирное время Родион Шутенков преподавал, сотрудничал с советским журналом «Крокодил», состоял в союзе «Агитплакат Дона».