Ростов-на-Дону, , 08:35 — REGNUM Российско-украинскую границу пересекли ещё более 8,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 3 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Встреча беженцев на вокзале в Тихвине Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 8,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что массовая эвакуация мирного населения Донбасса началась вечером 18 февраля. С приграничных регионах России введён режим ЧС. Ростовская область стала первым регионом, принявшим беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.