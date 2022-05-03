Панама, 3 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Увеличение числа банков из России, которые отключат от международной системы межбанковских платежей SWIFT, анонсировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он заявил об этом журналистам 2 мая в ходе своего визита в Панаму, его слова приводит венесуэльский канал VPI.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Российских банков, которые выйдут из системы (международных платежей) SWIFT, станет больше», — сказал он.

При этом Боррель не стал уточнять, какие из российских банков затронет эта мера, и добавил, что Евросоюз ищет возможность введения в сфере энергетики таких санкций, которые в значительной степени оказали бы влияние на экспорт нефти из России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава словацкого минэкономики Рихард Сулик заявил, что в случае введения ЕС с 2023 года эмбарго на нефть из РФ Словакия будет требовать исключения для себя.