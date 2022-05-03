Вашингтон, 3 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Поддержка веб-браузера Internet Explorer будет прекращена 15 июня 2022 года. Об этом сообщается в блоге компании Microsoft.

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В американской компании напомнили о предстоящем прекращении поддержки устаревшего браузера. Они порекомендовали корпоративным клиентом заблаговременно отказаться от связанных с Internet Explorer проектов. Для сохранения работоспособности систем на базе Internet Explorer, которые продолжают использоваться во многих компаниях, в Microsoft добавили специальные режим в новый браузер Edge.

Microsoft выпустила браузер Edge в 2015 году. Первоначально новый браузер работал на базе собственного движка EdgeHTML, позже его перевели на открытый движок Chromium.

В марте 2022 в компании Microsoft объявили об уходе из России на фоне антироссийских санкций правительства США. Позже в компании объявили о продолжении поддержки ряда корпоративных клиентов в России, которые не попали под санкции.