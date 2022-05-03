Москва, , 08:22 — REGNUM О героических действиях командира танкового взвода старшего лейтенанта Азата Хамитова в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины сообщили 3 мая в Минобороны России.

Командир танкового взвода старший лейтенант Азат Хамитов Минобороны РФ

Отмечается, что танковый взвод под командованием старшего лейтенанта в составе батальонно-тактической группы мотострелковой бригады вступил в бой с киевскими боевиками в районе одного из населенных пунктов.

Также указывается, что экипаж танка под командованием Хамитова проявил мужество и героизм, умело маневрируя под непрекращающимся огнем украинских радикалов и уничтожив два танка, шесть боевых машин пехоты и свыше 70 человек живой силы врага.

«В результате ожесточенного боя благодаря грамотным, самоотверженным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Азата Хамитова российские мотострелки разгромили националистические вооруженные формирование вблизи освобожденного населенного пункта», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях подполковника Ивана Афанасенко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.