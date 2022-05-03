Омск, , 08:19 — REGNUM Спецоперацию по пресечению канала поставки синтетических наркотиков провели сотрудники правоохранительных органов России и Казахстана на территории обеих стран. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

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Спецмероприятия проводились одновременно в городах Омске и Таразе. Сотрудниками были задержаны предполагаемые отправитель и получатель синтетических наркотиков. При обысках по месту проживания задержанных были найдены полноценные нарколаборатории.

Отмечается, что житель Омска отправлял запрещённые вещества в Казахстан и в страны Центральной Азии почтой, маскируя наркотик под бытовые товары, в основном под машинное масло и бытовую химию.

Всего сотрудники полиции России и Казахстана изъяли наркотических средств на сумму более $ 9,5 млн, вес готовых наркотиков превысил 260 кг.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании троих жителей Кирова за рекламу интернет-магазина, в Перми, продающего наркотические вещества.

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