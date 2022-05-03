Москва, 3 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. О героических действиях подполковника Ивана Афанасенко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 3 мая в Минобороны России.

Минобороны РФ Подполковник Иван Афанасенко

Уточняется, что подполковник в составе батальонно-тактической группы, вытеснявшей украинских нацистов с занимаемых позиций, осуществлял артиллерийскую поддержку наступающих подразделений ВС России.

«В ходе боя с превосходящими числом вооруженными формированиями радикалов Иван умело руководил поражением целей, а также обеспечивал вывод артиллерийских подразделений из-под ответного огня боевиков», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что результатом грамотных и профессиональных действий Афанасенко стало уничтожение пункта управления противника, склада с оружием и боеприпасами, двух боевых машин пехоты и двух автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, а также до 20 киевских боевиков.

«Мужественные и самоотверженные действия подполковника Ивана Афанасенко позволили российским войскам развить наступление в заданном стратегическом направлении», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях сержанта Степана Колесниченко в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.