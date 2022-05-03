Москва, , 08:04 — REGNUM О героических действиях сержанта Степана Колесниченко в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины сообщили 3 мая в Минобороны России.

Сержант Степан Колесниченко Миноброны РФ

Отмечается, что рота, в составе которой действовал сержант, вела освобождение населенного пункта от украинских нацистов и во время наступления Колесниченко, обнаружив вражеские огневые позиции, открыл огонь по киевским боевикам.

«В ходе боестолкновения, действуя в условиях ведения врагом минометного обстрела, Степан, грамотно меняя позиции, уничтожал националистов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что во время ответного минометного огня радикалов Колесниченко получил осколочное ранение и контузию, однако продолжил бой.

«В результате мужественных и самоотверженных действий сержанта Колесниченко задача по освобождению населенного пункта из-под контроля националистов была выполнена», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда калибра 122 мм.