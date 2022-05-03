Москва, 3 мая, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В отношении украинского националиста Владимира Шилова возбуждено уголовное дело по факту призывов к убийствам российских военнослужащих. Об этом 3 мая сообщили в СК РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следите за развитием событий в трансляции: «Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В соцсетях было опубликовано видео, в котором украинский националист Владимир Шилов сообщает, что дал приказ не брать в плен российских военных, а убивать их на месте. По данному факту в ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по п. п. «а» и «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Установлено, что Шилов и другие украинские националисты, действуя организованной группой, находясь на территории Украины, с целью возбуждения ненависти и вражды в отношении военнослужащих ВС РФ изготовили видеоролик, в котором сам Шилов публично сделал заявление, возбуждающее ненависть и вражду по отношению к военнослужащим РФ, при этом его слова были сопряжены с угрозой убийства военнослужащих РФ.

В настоящее время следствием принимается комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео.