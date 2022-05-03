Вашингтон, 3 мая, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Бутафорский топор, который использовался при съёмка фильма Стэнли Кубрика «Сияние», продан за $176 тыс. Об этом сообщил порталу TMZ представитель аукционного дома GottaHaveRockandRoll Дилан Косински.

Цитата из к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Ужас

В торгах на аукционе приняли участие 12 человек. Самую большую цену предложил бизнесмен, являющийся поклонником этого фильма Кубрика.

Использовавшийся в финальной сцене фильма бутафорский топор выполнен из пенопласта и резины. Ранее он уже выставлялся на продажу по цене $61 тыс.

Фильм «Сияние» по мотивам одноимённого романа Стивена Кинга вышел в 1980 году. Писатель считает работу Кубрика одной худших экранизаций своих книг.

При этом фильм хорошо выступил в прокате, а позже был включён в список фильмов для сохранения в библиотеке конгресса США. до выхода триллера «Мизери» фильм «Сияние» был самой кассовой экранизацией романов Кинга.