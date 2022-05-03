Гавана, , 07:59 — REGNUM Поток туристов из России, прерванный в связи с приостановкой авиасообщения из-за пандемии и усложнения международной обстановки, планирует восстановить министерство туризма Кубы. Такое заявление сделал 2 мая журналистам глава туристического ведомства страны Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

Куба. Площадь революции Anja Disseldorp

По словам главы минтуризма Кубы, власти островного государства надеются на восстановление туристического потока из России, её рынок является для Кубы одним из самых приоритетных. Хуан Карлос Гарсиа Гранда отметил, что именно из России приезжала основная часть путешественников во время пандемии, и выразил уверенность в том, что Россия займёт одну из лидирующих позиций по числу туристов, посетивших Кубу.

В настоящее время власти Кубы совместно со специалистами из России разрабатывают систему, облегчающую использование карт российских банков. В том числе идёт работа над внедрением использования карт платёжной системы «Мир».

Туризм является одним из основных источников дохода Кубы. В 2019 году, до пандемии коронавируса, страну посетили более 4,75 млн иностранных туристов, которые принесли в бюджет островного государства более $ 3 млрд. В 2021 году лидерами среди общего числа иностранных туристов, посетивших Кубу, стали граждане России — за год на Кубе побывало 146 тыс. российских туристов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о популярных направлениях для отдыха у российских туристов в своей стране и за рубежом.

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