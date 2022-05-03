Донецк, , 07:57 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще 4 снаряда. Об этом 3 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:20 — н.п. Красногоровка — г. Донецк: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм.

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