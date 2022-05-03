Москва, , 07:51 — REGNUM Следователям СК РФ удалось определить круг лиц, причастных к разработке биооружия на Украине: среди них — представители минобороны США, при этом финансирование программ превысило 224 млн долларов. Об этом 3 мая рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

«Анализ документов позволил определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей минобороны США и компаний-подрядчиков из США», — отметил он в интервью RT.

Сотрудники российских правоохранительных органов расследует дело по этому вопросу.

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