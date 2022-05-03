СК рассказал, кто стоит за разработкой биооружия на Украине
Москва, 3 мая, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Следователям СК РФ удалось определить круг лиц, причастных к разработке биооружия на Украине, среди них — представители минобороны США, при этом финансирование программ превысило 224 млн долларов. Об этом 3 мая рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Kremlin.ru
Александр Бастрыкин
«Анализ документов позволил определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей минобороны США и компаний-подрядчиков из США», — отметил он в интервью RT.
Сотрудники российских правоохранительных органов расследует дело по этому вопросу.