Москва, 3 мая, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Следователям СК РФ удалось определить круг лиц, причастных к разработке биооружия на Украине, среди них — представители минобороны США, при этом финансирование программ превысило 224 млн долларов. Об этом 3 мая рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Анализ документов позволил определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей минобороны США и компаний-подрядчиков из США», — отметил он в интервью RT.

Сотрудники российских правоохранительных органов расследует дело по этому вопросу.