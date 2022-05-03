Саратов, 3 мая, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Государственное казённое учреждение Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр», созданное распоряжением правительства региона в 2016 году, объявило закупку комплексов фотовидеофиксации. Стартует тендер с ценой 45 млн рублей. Итоги поведут 17 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Pxhere.com Камеры фотофиксации

По контракту планируется аванс — 40%. Оплатят товар средствами областного бюджета. Десять единиц технических средств трёх типов, которые работают в автоматическом режиме и имеют функции фото- и киносъемки, видеозаписи, должны быть поставлены до 30 декабря 2022 года. Первый тип устройств направлен на выявление фактов нарушения правил проезда перекрестка, второй — нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств, а третий — скоростного режима.

Напомним, ранее в Якутии также начали испытывать мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД.