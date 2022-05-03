Таллин, , 07:43 — REGNUM Парламент Эстонии рассмотрит предложение правительству отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с РФ, подписанными в 2014 г. Об этом сообщается в пояснительной записке к документу, передает Delfi.

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В пояснительной записке к инициативе депутаты обвинили Москву в «идеологических и политических атаках» на Таллин.

С инициативой выступила Консервативная народная партия Эстонии. Предложение будет обсуждаться на заседании законодательного органа 3 мая.

«Территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», — отмечается в документе.

Россия и Эстония сейчас не имеют юридически оформленной границы. После 10 лет обсуждения вопроса в 2005 г. в Москве стороны подписали «пограничный договор».

Тартуский мирный договор заключен 2 февраля 1920 г. Согласно документу, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также соглашение устанавливало линию госграницы между двумя странами.

Как отмечали в посольстве РФ ранее, Тартуский договор потерял юридическую силу в 1940 г., после того как Эстония вошла в состав СССР — этого соглашения нет в реестре международных договоров ООН.