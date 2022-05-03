Чита, , 07:40 — REGNUM Пожароопасная обстановка ухудшилось на территории Читы. Как сообщает 3 мая телеграм-канал городской мэрии, только накануне в столице Забайкалья произошло 24 пожара. В 23 случаях горели сухая травы и мусор. В одном случае огонь с сухой травы перекинулся на надворную постройку и стройматериалы. Общая площадь возгораний составила 44 992 квадратных метра.

Травяной пожар 82.mchs.gov.ru

Как отмечают специалисты Управления по делам ГО и ЧС города Читы, неконтролируемое горение распространяется с большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно представляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля власти Забайкалья отмечали, что площадь природных пожаров в регионе уменьшилась, а виновников возгораний в сравнении с 2021 годом выявлено больше.

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