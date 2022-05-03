Луганск, 3 мая, 2022, 07:34 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР. Об этом 3 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Stealth 007 Символы ЛНР

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по н.п. Золотое-5 с применением минометов (12 мин)», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина.