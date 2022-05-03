Пекин, 3 мая, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Первый китайский марсоход близок к завершению полного года работы на поверхности планеты. Об этом пишет газета China Daily.

Nasa Марс

Марсоход «Чжужун» совершил посадку на Марс 14 мая 2021 года. К августу аппарат успешно выполнил основную научную программу, после чего продолжит работать сверх запланированного срока.

Ко 2 мая 2022 года аппарат преодолел 1,9 км по поверхности Марса. В течение 342 солов (марсианских дней) планетоход собирал образцы поверхностных пород и делал снимки.

В ближайшие дни в Равнине Утопия, где работает «Чжужун», начнётся зимний период. В течение этого времени температура на поверхности будет опускаться ниже −100 ℃. В это время повышается вероятность песчаных бурь, которые могут привести к уходу аппарата в спящий режим из-за нехватки энергии, вырабатываемой солнечными батареями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года китайские учёные опубликовали результаты исследовании на основании полученных марсоходом «Чжужун» данных. Они установили, что в прошлом на Равнине Утопия могло находиться большое количество жидкой воды или льда.