Иркутск, 3 мая, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Во многих лесничествах Иркутской области установился III класс пожарной опасности, сообщает 3 мая телеграм-канал правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

В Голоустненском и на западной части Бирюсинского, Тайшетского и Нижнеудинского лесничеств отмечен IV (высокий) и V (чрезвычайный) классы пожарной опасности.

Напомним, с 30 апреля в Иркутской области действует особый противопожарный режим. При наступлении III класса и выше пожарной опасности посещение лесов гражданам запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки, 2 мая, в лесном фонде в Иркутской области полностью ликвидировано 17 пожаров на площади 844,4 га.

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