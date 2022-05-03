Иркутск, 3 мая, 2022, 07:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки, 2 мая, в лесном фонде в Иркутской области полностью ликвидировано 17 пожаров на площади 844,4 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

В локализованном состоянии на утро 3 мая — 10 возгораний (526 га). В процессе локализации — 5 (290 га).

В тушении было задействовано 430 сотрудников лесопожарных станций, 49 мобилизованных граждан, 168 единиц наземной техники. В авиационном мониторинге — четыре легкомоторных самолета и четыре Ан-2. Их общий налет составил 34 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в западных, центральных и южных районах Иркутской области введён особый противопожарный режим. По состоянию на 2 мая в лесном фонде в Иркутской области было ликвидировано 23 пожара

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