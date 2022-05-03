Тюмень, , 07:26 — REGNUM В Тюменской области с начала 2022 года задержаны более 1,2 тыс. водителей без прав на управление транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Водительское удостоверение

Отмечается, что более 2,5 тыс. тюменцев получили водительские права после обучения в автошколах. Управление транспортом без водительского удостоверения карается штрафом от пяти до 15 тысяч, напоминают автоинспекторы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени задержан пьяный водитель без прав, который вёз четырёхлетнего сына на баке мотоцикла.

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