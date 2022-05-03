Братислава, , 07:25 — REGNUM В случае введения ЕС с 2023 г. эмбарго на нефть из РФ Словакия будет требовать исключения для себя. Об этом 3 мая заявил глава Минэкономики страны Рихард Сулик.

Флаг Словакии

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По его словам, получение нефти из РФ «жизненно важно для экономики Словакии».

Ранее в Венгрии заявили, что страна наложит вето на любую инициативу ЕС об ограничении импорта российских энергоресурсов.