Брюссель, , 07:22 — REGNUM Отключение от международной межбанковской системы SWIFT новых российских банков анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом 2 мая сообщает венесуэльский канал VPI.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее заявление политик сделал в ходе визита в Латинскую Америку. При этом Боррель не уточнил, к каким именно банки будет применятся новое ограничение.

«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», — пояснил глава европейской дипломатии.

Напомним, в настоящее время от системы SWIFT отключены семь российских банков. В их число вошли ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

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