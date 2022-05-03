Донецк, 3 мая 2022, 07:21 — REGNUM ВСУ выпустили по Еленовке 6 снарядов. Об этом 3 мая сообщает представительство СЦКК в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️06:55 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Мариуполя украинскими силовиками пострадали три мирных жителя.
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