Чита, 3 мая, 2022, 07:10 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 29 апреля, всего в регионе привит первым компонентом 702 835 человек (+1011 за последние четверо суток), из них завершили вакцинацию — 649 658 (+265 за последние четверо суток).

Вакцина

Повторно вакцинировались 207 409 забайкальцев (+872 за последние четверо суток). Также первый компонент вакцины получили 1544 детей (+30 за последние четверо суток), из них завершили вакцинацию — 856 (+1 за последние четверо суток).

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