Тюмень, , 07:04 — REGNUM В Тюмени задержан пьяный водитель, который вёз четырёхлетнего сына на баке мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

На мотоцикле Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Мужчина 36 лет утром 2 мая употребил алкоголь и поехал в магазин вместе с четырёхлетним сыном. Прав на управления мотоциклом у него нет, отмечают инспекторы. Показания алкотестера составили 0,50 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Оформлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения без водительского удостоверения и за нарушение правил перевозки детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Сахалине автобус с детьми вылетел в кювет, есть пострадавшие.

Читайте ранее в этом сюжете: Автобус с детьми вылетел в кювет на Сахалине