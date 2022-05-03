Токио, , 07:03 — REGNUM Цену на традиционную гречневую лапшу соба пришлось поднять из-за антироссийских санкций владельцам заведений общепита и магазинов в Японии, специализирующимся на приготовлении и продаже лапши. Об этом 2 мая сообщает агентство Reuters.

Гречневая крупа White8ManART

Подорожание лапши соба связано с тем, что значительная часть гречневой крупы, идущей на изготовление блюда, поставляется с территории России, которая является крупнейшим в мире производителем гречихи. Импорт крупы из России возможен, но из-за санкционных мер возникли перебои с доставкой, осложняющие закупку продукта Японией.

Кроме того, ситуацию осложнил и глобальный рост цен на сырьевые товары вкупе с падением курса йены. В результате в цене выросли соевый соус, мука, овощи, которые обязательны в ряде блюд традиционной японской кухни, а также рыба, из которой готовят бульон.

По данным Японской ассоциации соба, в 2020 году в Японии было произведено только 42% от общего объёма гречневой крупы, необходимой для лапши. Недостающее количество крупы страна импортировала, при этом с 2018 года Россия была третьим по объёму импортёром гречихи.

По словам владельцев заведений, продающих лапшу соба, цену на это культовое блюдо придётся поднять как минимум на 10-15%. В настоящее время стоимость блюда с гречневой лапшой составляет в разных заведениях от 290 до 550 йен (от 157 до 298 рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что большинство японских компаний столкнулись с трудностями при покупке сырья и товаров в результате событий на Украине.

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