Чита, 3 мая, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 3 мая 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 221 (+25 за минувшие сутки). Вместе с тем 165 055 пациентов (+41 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число жертв составляет 2669 человек (0 за последние четверо суток). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 25 человек находится в тяжелом состоянии (+2 за сутки), трое (0 за сутки) подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 336 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 333 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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