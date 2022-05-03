Нижний Новгород, , 06:54 — REGNUM Открытый конкурс в электронной форме, в рамках которого определят подрядчика для благоустройства сквера в микрорайоне «Бурнаковский» в Московском районе города Нижнего Новгорода, проведут 23 мая 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Нижний Новгород

Стартует тендер с начальной ценой 45 565 342,8 рубля. Работы профинансируют из городского бюджета, заказчиком выступает администрация района.

Сам сквер расположен в границах улицы Народная, 38, 40.

Работы должны завершить до 1 октября 2022 года.

«Поставляемое оборудование должно быть новым (ранее не находившимся в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц), не должно находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, должно быть без следов восстановления и дефектов. Год выпуска — не ранее 2022 года», — уточняется в документации.