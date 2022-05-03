Лондон, 3 мая, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Объявление о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн фунтов стерлингов готовится сделать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сказано 2 мая в сообщении Даунинг-стрит.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве

Уточняется, что Джонсон выступит по видеосвязи перед Верховной радой Украины и объявит о предоставлении нового пакета военной помощи, а также о предоставлении спецмашин для гражданской защиты. Отмечается, что премьер-министр Великобритании станет первым с начала российской спецоперации на Украине среди мировых лидеров, кто будет выступать в Верховной Раде.

Выступление Джонсона в Раде запланировано на 3 мая. Пакет военной помощи, о котором объявит премьер-министр, включает оборудование для радиоэлектронной борьбы, для подавления помех GPS, приборы ночного видения и другое оборудование. Кроме того, Британия в ближайшие дни направит Киеву тяжёлые беспилотники, а также новые спецавтомобили Toyota Landcruiser, предназначенные для защиты официальных лиц на востоке Украины и эвакуации мирных граждан из районов возле линии фронта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Великобритании Джонсон пообещал в телефонном разговоре президенту Украины Владимиру Зеленскому увеличить поставки оружия.