Рим, , 06:05 — REGNUM Правомерность требования России оплатить поставки газа в рублях призвал оценить Еврокомиссию 2 мая премьер-министр Италии Марио Драги в ходе пресс-конференции.

Марио Драги. ЕЦБ

Глава правительства Италии пояснил, что очень важно чётко прояснить, нарушит ли оплата поставок российского газа в рублях, как того требует Москва, санкционные меры в отношении России.

«Важно, чтобы Еврокомиссия выразила четкое юридическое мнение о том, является ли оплата газа в рублях обходом санкций или нет: это единственный способ сохранить наше единство», — заявил Драги.

Премьер-министр Италии уточнил, что он считает требование платить газ в рублях нарушением контрактных обязательств Россией, поэтому не считает такой вариант оплаты возможным. При этом Драги подчеркнул, что будет «с нетерпением» ждать вердикта Еврокомиссии, чтобы убедиться в собственной правоте.

Также глава правительства Италии добавил, что страна будет исполнять указания Еврокомиссии в вопросе оплаты газа, «различий между Италией и другими странами нет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению министра по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани, европейским энергетическим компаниям следует временно разрешить платить за российский газ в рублях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии предложили разрешить компаниям платить за газ из России рублями