Ханты-Мансийск, , 05:46 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) строительная фирма намерена уволить около 600 сотрудников в связи со снижением объёмов реализации готовой продукции. Об этом заявил на заседании оперативного штаба заместитель директора департамента труда и занятости населения Югры Алексей Мокринский.

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«Сургутским центром занятости разработан план мероприятий в условиях массового высвобождения работников, в рамках которого планируется проведение предувольнительных консультаций», — отметил Мокринский.

При этом уровень безработицы в Югре составляет, по словам Мокринского, 0,47% от общего количества трудоспособного населения. На учёте в центрах занятости региона состоят 4300 жителей региона.