Пермь, , 05:35 — REGNUM Число жертв пожара на Пермском пороховом заводе возросло до трёх. В больнице скончалась ещё одна женщина, сообщили журналистам в краевом минздраве.

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Её состояние изначально было крайне тяжёлым. Ожоги отмечались по всему телу.

Таким образом, погибли все три пострадавшие женщины. Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 1 мая. В результате одна женщина погибла на месте. Ещё две из трёх пострадавших были госпитализированы, но одна из них скончалась в тот же день.

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