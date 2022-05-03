София, , 05:31 — REGNUM Заявление о готовности протестовать из-за роста цен на газ сделала федерация промышленных потребителей энергии Болгарии (BFIEC) премьер-министру страны Кирилу Петкову. Об этом 2 мая сообщила радиостанция BNR.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Сохранить цену на газ на сегодняшнем уровне, либо понизить их призвал правительство Болгарии исполнительный директор BFIEC Ивайло Найдёнов. Как пояснил представитель BFIEC, промышленность страны попросту не сможет продолжать производство, если цены на газ будут повышены.

«В ином случае у нас не будет другого выбора, кроме как организовать протесты, как было заявлено организациями работодателей», — отметил Найдёнов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвал нарушением контракта отключение Болгарии и Польши от газоснабжения российской компанией «Газпром».

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