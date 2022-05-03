Нижний Тагил, Свердловская область, 3 мая, 2022, 05:16 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области мужчина погиб, выпав с четвёртого этажа. Об этом пишут в соцсетях.

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Трагедия произошла утром 2 мая в Дзержинском районе города. По данным паблика «Инцидент Нижний Тагил», гражданин выпал с балкона. По предварительным данным, он был пьян.

Организована доследственная проверка. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства инцидента, сообщает старший помощник главы свердловского следственного управления Александр Шульга. Свои мероприятия ведут и полицейские, сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.