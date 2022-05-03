Москва, , 09:20 — REGNUM Сеть кинотеатров «Москино» 9 мая представит программу «День российского кино». Об этом 3 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

Программа приурочена ко Дню Победы и 90-летию «Москино». Зрителей ждут показы отечественных картин, в том числе новинок, которые вышли на экраны в этом году. Билеты на все сеансы будут стоить 90 рублей.

«В сеть «Москино» входят 13 исторических кинотеатров. Каждый из них на протяжении десятилетий является важным центром культурной жизни своих и соседних районов. Кроме ежедневных показов, здесь проводят кинофестивали, ретроспективы, встречи с режиссерами и тематические акции, такие как «День российского кино», — отметила Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве готовятся к майским праздникам