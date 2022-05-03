Никольский район, Пензенская область, 3 мая, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Администрация Никольского района Пензенской области 12 мая 2022 года планируют выбрать дорожного подрядчика на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения — подъезд к селу Серман (c ПК 00 км +00 м по ПК 3 км +250 м). Начальная цена тендера составляет 66 044 440,8 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Yarregion.ru Ремонт дороги

Работы должны завершить до 31 июля 2022 года. По контракту требуется обеспечение в размере 3,3 млн рублей. Профинансируют работы средствами районного бюджета.

«Работы выполняются из материалов и оборудованием подрядчика, его силами и средствами, в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, ВСН, других нормативных документов», — уточняется в проекте контракта.

Напомним, в конце апреля 2022 года стало известно о выделении дополнительного транша из федерального бюджета на ремонт дорог Пензенской области. Российское правительство распределило между 63 регионами 120 млрд рублей. Пензенская область получит около 700 млн рублей.