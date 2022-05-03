Саранск, 3 мая, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Отделение Пенсионного фонда по Мордовии 24 мая 2022 гола в рамках тендера планирует определиться с подрядчиком, который построит административное здание для нужд госучреждения. Стартуют торги с начальной ценой 122 614 984,85 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Источником финансирования выступают средства бюджета Пенсионного фонда России «в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2022–2023 годы».

Под объект определен земельный участок на улице Пролетарская, 89 в Саранске. Его общая площадь — 3,9 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость надела составляет 16 804 242 рубля.

Отделению ПФР участок принадлежит на праве постоянного (бессрочного) пользования на основании постановления администрации города от 28 апреля 2021 года.

«Право собственности на объект после завершения строительства и ввода его в эксплуатацию возникает у Российской Федерации, с последующим закреплением объекта на праве оперативного управления за заказчиком», — уточняется в документации.

Строительство трёхэтажного здания общей площадью 1,8 тыс. кв. м должны завершить до 10 августа 2023 года.