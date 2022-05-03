Бамако, 3 мая, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Францией разрывает правительство Мали. Соответствующее заявление представителя правительства страны приводит 2 мая Agence France-Presse.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мали

Представитель правительства Мали выступил с осуждением «вопиющих нарушений» своего суверенитета французскими военнослужащими. В частности, речь шла о нарушениях воздушного пространства Мали, которых с начала текущего года насчитывается более 50-ти, и о принятом Францией в одностороннем порядке решении о прекращении совместных с малийскими силами операций и выводе войск.

«Ввиду этих серьезных проблем, а также вопиющих нарушений национального суверенитета Мали правительство Республики Мали решило денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года», — процитировало Agence France-Presse слова из речи представителя.

Правительство Мали официально уведомило Париж о своём решении. Уточняется, что оно вступит в силу автоматически через шесть месяцев после уведомления о денонсации. Выход из соглашений, регулирующих действия военнослужащих в рамках операций «Бархан» и «Такуба» произойдёт немедленно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Мали обвинили Вооружённые силы Франции в шпионаже и подрывной деятельности после публикации кадров, снятых с беспилотника рядом с базой Госси.