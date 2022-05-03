Тюмень, 3 мая, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Бывшему гендиректору Антипинского нефтеперерабатывающего завода Максиму Андриасову предъявили долги предприятия в 53,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается на Федресурсе.

Admtyumen.ru Антипинский НПЗ

Компания VTB Commodities Trading из ирландского Дублина, которая входит в контур компаний банка ВТБ, подала заявление о привлечении Андриасова к субсидиарной ответственности.

Напомним, Максим Андриасов руководил Антипинским НПЗ с 2018 года до введения на заводе конкурсного производства в конце 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ленинский районный суд Тюмени заочно арестовал ещё одного бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко., который руководил заводом до Андриасова. В свою очередь суд итальянского города Бари освободил Лисовиченко из следственного изолятора под домашний арест. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Само же предприятие продано в мае 2021 года ООО «Русинвест». Бенефициаром компании выступает Анатолий Яблонский.