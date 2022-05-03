Ижевск, , 04:51 — REGNUM Управление капитального строительства правительства Удмуртии 19 мая 2022 года в рамках гостендера планирует определить подрядчика на реконструкцию здания дома культуры «Ижмаш» в Ижевске под государственный русский драматический театр Удмуртии (второй этап — Театр юного зрителя). Стартует тендер с ценой 138 697 471,42 рубля, передаёт ИА REGNUM.

В театре Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По контракту планируется аванс в размере 50%. Финансировать сделку будут средствами бюджета республики.

Работы должны быть завершены до 1 декабря 2022 года.

В документации уточняется, что здание «Ижмаша» — это объект культурного наследия, который был построен в 1927 году.