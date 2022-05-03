3 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Евгений Цоц, , 10:51 — REGNUM Антироссийские санкции УЕФА ставят вопрос: а нужна ли России европейская «футбольная семья»? В последние годы много сказано о плохом российском футболе, о том, почему на первых ролях в наших лигах легионеры, почему нужен (или не нужен) лимит, почему российские игроки не могут заиграть в других чемпионатах. Заданы вопросы, на которые, возможно, есть ответ. Он проявляется именно сейчас, когда от нас отказывается Европа.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Возможно, причина футбольных проблем России в том, что в УЕФА она — как слон в Кошкином доме. Исполин, уравненный в правах с мышками и енотами. Именно диспропорция привела к ошибкам, и всё пошло наперекосяк.

Начнём не со спорта, а с геополитической идентификации. В Евросоюзе живёт около 450 млн человек, площадь территории — 4,2 млн кв. км. В России проживают почти 150 млн человек, площадь только европейской части страны — 3,5 млн кв. км. В общем-то, сопоставимо. И если в национальных чемпионатах Европы играют тысячи команд — только в рейтинге УЕФА (то есть с опытом еврокубков) их 500, — то в России 95 профессиональных футбольных клубов.

Другими словами, в России катастрофически мало футбольных команд. Нужна хотя бы тысяча, а тут 95! И здесь уместно замечание, что 95 — совсем неплохой показатель, один из самых высоких в мире. Почти столько же, сколько в Англии. И это верно. Но есть нюанс, о который мы и споткнулись.

Дело в том, что в России профессиональный статус нужен из-за широкой географии. Ну не может любитель лететь за тысячи километров ради игры в футбол. Да и с основного места работы его не отпустят. Хочешь играть в серьёзном турнире — становись профи, ищи спонсора, требуй денег у властей. Ну мы знаем. Нужно пройти круги ада просто для того, чтобы играть. Настоящих амбициозных ПФК — 20+, не больше.

Уильям Хейсман Оверенд. Футбол. 1890

В той же Англии бесконечное число любительских команд в низших лигах. И до какого-то уровня их расходы небольшие. Каждый может играть в футбол, но если ты хорош и подрос — становись профессионалом. Но деньги пойдут не на перелёты, а на менеджмент, хорошие поля, игроков. Другими словами, в Англии и других странах система сформирована по естественному принципу, а у нас по искажённому. По такому, как когда-то её поняли советские и российские чиновники, копируя западных коллег.

Решением для России могла бы стать отмена географии — создание сети региональных лиг по принципу национальных чемпионатов в странах УЕФА. Сначала любительских, а затем по мере развития — с профессиональными элементами. В России уже бум любительского футбола, и это надо лишь стандартизировать, привести в регулярную и системную форму. Башкирия и Татария по численности населения не сильно уступают Дании и Норвегии, превосходят Литву и Эстонию. И даже Чукотка больше, чем Сан-Марино или Гибралтар.

Межрегиональные соревнования — по системе еврокубков, с рейтингами чемпионатов, с борьбой за путёвки. И только для них футболистам придётся куда-то ездить, отпрашиваться с работы, нести расходы. Пора сбросить с себя ярмо и подстроиться под реальность!

А на всероссийском уровне можно оставить одну закрытую профессиональную лигу, пусть более многочисленную, чем РПЛ сейчас, — с красивыми стадионами и яркой организацией. Для телекартинки.