Сургут, Югра, , 04:28 — REGNUM В Сургут (ХМАО) 20 мая приедет «Эшелон Победы». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

Выставочный состав «Эшелон Победы» расположится на первом пути вокзала Сургута. Участники смогут погрузиться в атмосферу того времени, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки оркестра встречали поезда Победы.

Напомним, ретро-паровоз с санитарным вагоном воссоздаёт атмосферу 1941–1945 годов. «Эшелон Победы» в качестве проекта был запущен к 75-летию Победы и до сих пор пользуется огромной популярностью среди жителей России.

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