Казань, , 04:32 — REGNUM В Татарии обнародовали доходы членов кабинета министров региона за 2021 год. Глава правительства республики Алексей Песошин заработал за указанный период 7,25 млн рублей против 6,93 млн рублей годом ранее, передаёт ИА REGNUM.

Портфель Дарья Драй © ИА REGNUM

Самым богатым из членов правительства РТ стал глава министерства земельных и имущественных отношений Фаниль Аглиуллин, который занимает свой пост с сентября 2019 года, — 21,518 млн рублей (с учётом дохода от продажи имущества). В 2020 году его доход был гораздо скромнее — 5,109 млн рублей.

При этом самый большой семейный доход, который в основном обеспечен супругой, имеет министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров — более 193,17 млн рублей. Из них доход супруги составил 181,57 млн рублей при доходе самого министра 11,602 млн рублей. Уточняется, что в декларацию супруги Зяббарова, как и годом ранее, вошли доходы от продажи имущества.

Заместители Алексея Песошина задекларировали следующие доходы: Рустам Нигматуллин — 7,19 млн рублей (5,75 млн рублей годом ранее), Василь Шайхразиев — 13,02 млн рублей (6,52 млн рублей в 2020 году), Лейла Фазлеева — 8,19 млн рублей (в 2020 году — 5,85 млн рублей), Роман Шайхутдинов - 4,85 млн рублей (4,75 млн рублей в 2020 году) и глава аппарата кабинета министров Шамиль Гафаров - 10,135 млн рублей (с учётом дохода от продажи имущества). Годом ранее доход Гафарова составил 5,6 млн рублей.

Меньше всех в 2021 году заработал министр спорта Владимир Леонов — 3,84 млн рублей против дохода за 2020 год 3,68 млн рублей.

Остальные министры региона указали доходы в пределах от 4 до 9 млн рублей. Только глава минцифры Татарии Айрат Хайруллин задекларировал 14,3 млн рублей, но с учётом дохода от продажи недвижимого имущества. Годом ранее он указывал доход поскромнее — 4,72 млн рублей. Также на официальном сайте нет данных о доходах министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафиса Хабибуллина.

Напомним, ранее о своих доходах отчитался глава региона Рустам Минниханов, задекларировавший сумму в 8,6 млн рублей (в 2020 году — 8,2 млн рублей), при доходе жены 166,6 млн рублей (за 2020 год было 213,178 млн рублей, с учётом сделки продажи).

А глава Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин за 2021 год задекларировал доход 21,88 млн рублей (в 2020 году — 23 млн рублей).