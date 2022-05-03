Хельсинки, 3 мая, 2022, 04:23 — ИА Регнум. Около 81 тыс. человек примут участие в забастовке муниципальных работников, которая начнётся в крупных городах Финляндии. Об этом 2 мая сообщили профсоюзы Jyty и JHL.

Давид Сикейрос. Забастовка

Акция начнётся 3 мая и продлится по 9 мая включительно, в ней примут участие муниципальные работники таких городов, как Эспоо, Хельсинки, Кауниайнен, Вантаа, Оулу, Рованиеми, Ювяскюля, Тампере, Турку и Куопио.

Во всех десяти городах, заявивших об участии в акции, всю забастовочную неделю не будут работать такие муниципальные учреждения, как: школы, детские сады, библиотеки, музеи, крытые спортивные сооружения и другие, их список различается в разных муниципалитетах страны.

Бастующие выдвинули требования правительству о повышении заработной платы не менее, чем на 2%, а также о создании спецпрограммы возрастания заработной платы, рассчитанной на несколько лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возмущении педагогов Македонии решением профсоюза работников образования прекратить забастовку.