Берлин, , 04:08 — REGNUM Отказ главы Украины Владимира Зеленского принять президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера создал препятствия для визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев. Соответствующее заявление сделал сам Шольц 2 мая в беседе с телеканалом ZTF.

Олаф Шольц Олаф Косинский

Рассуждая о возможном визите в Киев, Шольц пояснил, что решение Зеленского не принимать на Украине президента Германии создало препятствия для визита в эту страну официальных лиц из Германии. В частности, он, как федеральный канцлер ФРГ, не может посетить Киев.

По мнению Шольца, поступок Зеленского в отношении президента Германии стал «довольно заметным событием» для ФРГ.

«Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», — добавил канцлер Германии.

Напомним, в середине апреля издание Bild сообщило об отказе украинского лидера Зеленского принимать президента Германии Штайнмайера. Своё решение глава Украины пояснил тем, что у президента ФРГ «тесные связи с Россией» и по этой причине он излишне мягок по отношению к Москве. В свою очередь, Штайнмайер уточнил, что готовился совершить визит в Киев вместе с лидерами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, но его присутствие украинские власти сочли нежелательным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Шольц высказался против поспешности в принятии решений об отправке тяжелых видов вооружений киевскому режиму.

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