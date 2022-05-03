Казань, , 03:40 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов раскрыл доходы, полученным им и его супругой Гульсиной за 2021 год. Минниханов заработал более чем в 19 раз меньше своей супруги. Документ обнародован на официальном портале главы республики, передаёт ИА REGNUM.

Рустам Минниханов Kremlin.ru

Доход Рустама Минниханова за 2021 год составил 8,607 млн рублей против 8,249 млн рублей годом ранее. Его супруга за 2021 год указала доход более 166,674 млн рублей против 213,178 млн рублей за 2020 год. При этом два года назад часть задекларированного дохода пришлась на поступления от сделки с имуществом.

В активе Гульсины Миннихановой в 2021 году числились всё то же имущество, что и в 2022 году, которое расположено в России: жилой дом на 263 кв. м, гостевой дом почти на 111 кв. м. три земельных участка, машиноместо и квартира площадью 174,6 кв. м. У главы региона в собственности имущества нет.

Также в пользовании семьи указаны три жилых дома площадью от 142,4 до 1 578,7 кв. метра, три участка земли. Автомобилей за главой Татарии и его супругой в декларации не числится.

Напомним, супруга Рустама Минниханова, как и его племянники, активно занимаются бизнесом в том числе и в Татарии. Например, Гульсине Миннихановой напрямую и через контролируемые юрлица принадлежат девять юрлиц, которые работают в сфере недвижимости, а также как салоны красоты и специализированный медцентр. Помимо этого, в 2020 году для розничной торговли в неспециализированных магазинах ею был оформлен статус ИП. Все активы зарегистрированы в Казани. В одной из компаний — ООО «Лучано» владельцем 49% является кипрская компания «Сантерна холдингс лимитед».

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